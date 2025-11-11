«Просто не будет»: Непомнящий о матчах сборной России против Перу и Чили Тренер Непомнящий: сборной России будет не просто в матчах против Перу и Чили

Перу и Чили являются сильными командами, сборной России по футболу будет интересно с ними посоперничать, заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий. По его мнению, если соперники выйдут в сильнейших составах, у подопечных Валерия Карпина могут возникнуть трудности.

Мне кажется, это действительно серьезные соперники. С ними будет интересно играть и просто не будет. Любопытно посмотреть, по зубам ли нам эти команды или нет. Хотелось бы, чтобы сборная России сыграла в оптимальном сочетании. Учитывая домашние игры, должны иметь преимущество, но если соперник будет в оптимальных составах, нам просто не будет, — сказал Непомнящий.

Матч сборной России против Перу состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге. Через несколько дней — 15 ноября — российская национальная команда сыграет с Чили в Сочи.

Ранее экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой заявил NEWS.ru, что устал от матчей сборной России по футболу против команд, которые приезжают не в оптимальных составах. Он отметил, что по статусу Чили и Перу выглядят более серьезными соперниками, но еще не известно, выйдут ли на поле их лидеры. Мостовой признался, что ему хочется видеть встречи, где российским футболистам придется играть в полную силу.