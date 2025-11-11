Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 11:44

«Просто не будет»: Непомнящий о матчах сборной России против Перу и Чили

Тренер Непомнящий: сборной России будет не просто в матчах против Перу и Чили

Валерий Непомнящий Валерий Непомнящий Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Перу и Чили являются сильными командами, сборной России по футболу будет интересно с ними посоперничать, заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий. По его мнению, если соперники выйдут в сильнейших составах, у подопечных Валерия Карпина могут возникнуть трудности.

Мне кажется, это действительно серьезные соперники. С ними будет интересно играть и просто не будет. Любопытно посмотреть, по зубам ли нам эти команды или нет. Хотелось бы, чтобы сборная России сыграла в оптимальном сочетании. Учитывая домашние игры, должны иметь преимущество, но если соперник будет в оптимальных составах, нам просто не будет, — сказал Непомнящий.

Матч сборной России против Перу состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге. Через несколько дней — 15 ноября — российская национальная команда сыграет с Чили в Сочи.

Ранее экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой заявил NEWS.ru, что устал от матчей сборной России по футболу против команд, которые приезжают не в оптимальных составах. Он отметил, что по статусу Чили и Перу выглядят более серьезными соперниками, но еще не известно, выйдут ли на поле их лидеры. Мостовой признался, что ему хочется видеть встречи, где российским футболистам придется играть в полную силу.

Сборная России по футболу
Перу
Чили
команды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков раскрыл одну деталь о возможном разговоре Путина и Трампа
Россиянин напал на беременную женщину с пистолетом
Синичкин день: как встретить и чем помочь птицам
Появились кадры с места взрыва в Пакистане
Песков рассказал, как Россия выстраивает отношения с новыми властями Сирии
История про пленившего пятерых украинцев бойца ВС РФ войдет в сериал об СВО
Момент обрушения обломков горнолыжного комплекса на машины попал на видео
Адвокат сестер Хачатурян отреагировал на отклонение апелляционных жалоб
«Мы давно знаем»: российский врач о новом смертельном вирусе РСВ
Десятки россиян пострадали в жутком ДТП в Египте, есть жертвы: подробности
Полиция поймала мужчину, забившего барана во дворе многоэтажки
В России готовятся изменить ставку по семейной ипотеке
Муж ударил ножом жену из-за семейной ссоры в Дагестане
В ГД рассказали, какие льготы может получить малый бизнес из моногородов
Турецкие банки вводят барьеры для операций с Россией
Экономист оценил идею платить женам зарплату за домашний труд
В столице Пакистана прогремел взрыв
Стало известно, что сделают с телом одного из «отцов» соц-арта
Роза Сябитова снова стала бабушкой
Легендарный советский режиссер выдал дочь замуж за оператора
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.