Мостовой устал от матчей сборной России по футболу

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой заявил NEWS.ru, что устал от матчей сборной России по футболу против команд, которые приезжают не в оптимальных составах. Он отметил, что по статусу Чили и Перу выглядят более серьезными соперниками, но еще неизвестно, выйдут ли на поле их лидеры. Мостовой признался, что ему хочется видеть встречи, где российским футболистам придется играть в полную силу.

О серьезности говорить в целом не стоит. Ну привезли кого-то, обыграли, и что? Еще и половина состава не доедут. Иногда устаешь от этих игр. Хочется уже таких, где все решается, где нервы на пределе, ноги трясутся и голова не варит. А этих чего обыгрывать? Перу? Да назовите любого футболиста из этой сборной с ходу! Поэтому я говорю: по вывескам хорошо, играть надо. Когда говорят про то, что мы там устанавливаем какие-то рекорды, — это же смешно! — сказал Мостовой.

Игра сборной России против Перу состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге. Через несколько дней — 15 ноября — российская национальная команда сыграет с Чили в Сочи. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов назвал матчи против Перу и Чили знаком доверия к стране. Он отметил, что найти соперников подобного уровня в сложившейся обстановке непросто.