В РФС назвали предстоящие матчи сборной России по футболу знаком уважения Митрофанов назвал матчи против Перу и Чили в России знаком доверия и уважения

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в беседе с «Чемпионатом» назвал матчи против команд Перу и Чили знаком доверия к стране. Он отметил, что найти соперников подобного уровня в сложившейся обстановке непросто.

Найти такие команды достаточно сложно. Согласен с вашей оценкой, что недостаточно внимания уделяют этому матчу. На самом деле, это международный матч двух национальных сборных, который проходит на территории России. Понятно, что нашим болельщикам он не так интересен, как любой подобный матч во время официального соревнования. Но это определенный знак доверия и уважения, который оказывают представители этих футбольных ассоциаций к нашей стране, — сказал Митрофанов.

Игра сборной России против Перу состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге. Через несколько дней — 15 ноября — российская национальная команда сыграет с Чили в Сочи.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поддержал решение Международной федерации футбола не отстранять команды Израиля от соревнований. По его словам, следующим шагом ФИФА должно стать восстановление участия российских спортсменов.