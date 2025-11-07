Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 17:02

В РФС назвали предстоящие матчи сборной России по футболу знаком уважения

Митрофанов назвал матчи против Перу и Чили в России знаком доверия и уважения

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в беседе с «Чемпионатом» назвал матчи против команд Перу и Чили знаком доверия к стране. Он отметил, что найти соперников подобного уровня в сложившейся обстановке непросто.

Найти такие команды достаточно сложно. Согласен с вашей оценкой, что недостаточно внимания уделяют этому матчу. На самом деле, это международный матч двух национальных сборных, который проходит на территории России. Понятно, что нашим болельщикам он не так интересен, как любой подобный матч во время официального соревнования. Но это определенный знак доверия и уважения, который оказывают представители этих футбольных ассоциаций к нашей стране, — сказал Митрофанов.

Игра сборной России против Перу состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге. Через несколько дней — 15 ноября — российская национальная команда сыграет с Чили в Сочи.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поддержал решение Международной федерации футбола не отстранять команды Израиля от соревнований. По его словам, следующим шагом ФИФА должно стать восстановление участия российских спортсменов.

Сборная России по футболу
спорт
РФС
футбол
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мать четырех детей перепутала адрес и была застрелена
Виктория Цыганова поделилась, что вдохновляет ее на создание нарядов
Пятиклассница погибла при падении с 16-го этажа
Средства ПВО России сбили шесть украинских беспилотников за три часа
Стали известны первые детали допросов причастных к убийству Новака в ОАЭ
Врач назвала самые опасные готовые блюда из магазинов
Закуривший на заправке бразилец едва не лишил жизни нескольких человек
Евросоюз сделал неожиданное заявление о запрете на выдачу виз россиянам
Психолог объяснил родителям, что будет, если подталкивать детей к браку
В Петербурге женщине с инвалидностью вернули деньги после нарушения прав
ФСИН опровергла причастность бывшего сотрудника к убийству Новака
Момент крушения вертолета в Дагестане попал на видео
«Врет»: военэксперт высмеял Рютте за слова о превосходстве НАТО над Россией
Джеймс Макэвой погиб на съемках фильма ужасов
Раскрыты жуткие подробности о состоянии выживших при крушении Ка-226
Жену пропавшего бойца СВО жестоко обманула родственница
13-я пенсия в конце 2025 года: кому заплатят, сколько, как получить
Дмитриев раскрыл дальнейшие перспективы переговоров России и США
Акцию «День призывника» провели в Нижнем Новгороде
Британец получил несколько лет тюрьмы за «помощь разведке РФ»
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.