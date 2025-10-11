Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 14:42

«Спорт должен быть вне политики»: в РФС поддержали решение ФИФА по Израилю

Генсек РФС поддержал решение ФИФА не отстранять Израиль от соревнований

Максим Митрофанов Максим Митрофанов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов поддержал решение Международной федерации футбола не отстранять команды Израиля от соревнований. По его словам, которые передает «Матч ТВ», следующим шагом ФИФА должно стать восстановление участия российских спортсменов.

Израиль отстранять не нужно. <...> Спорт действительно должен быть вне политики. Могу поддержать позицию президента ФИФА, просто нужно, чтобы она была последовательная. Следующим шагом было бы правильно восстановить Россию, — подчеркнул генсек РФС.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Ирана в товарищеском матче. Встреча состоялась на волгоградской арене при полных трибунах и завершилась со счетом 2:1 в пользу российской команды. Матч собрал более 42 тыс. зрителей.

До этого стало известно, что Министерство спорта РФ рассматривает возможность введения ограничений для иностранных игроков в матчах Кубка России. Предполагается, что в турнире смогут участвовать исключительно футболисты, имеющие право выступать за российские сборные команды.

ФИФА
Израиль
Россия
РФС
футбол
