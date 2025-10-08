Раскрыто, какие изменения могут произойти в Кубке России по футболу

Раскрыто, какие изменения могут произойти в Кубке России по футболу Журналист Карпов: в Кубке России могут запретить выступления легионеров

Министерство спорта РФ рассматривает возможность введения ограничений для иностранных игроков в матчах Кубка России, сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале. Соответствующая инициатива была озвучена в ходе встречи министра Михаила Дегтярева с представителями ассоциации спортивных комментаторов.

Предполагается, что в турнире смогут участвовать исключительно футболисты, имеющие право выступать за российские сборные команды. Глава Минспорта оценил эту идею как заслуживающую внимания и пообещал организовать ее детальную проработку.

Как отметил Карпов, обсуждение потенциальных изменений регламента происходит на фоне активных дебатов о дальнейшем ужесточении лимита на легионеров в российской Премьер-лиге. В ближайшее время запланирован цикл дополнительных встреч с участием ветеранов отечественного футбола и действующих тренеров.

В министерстве уверены, что большинство болельщиков поддерживает курс на постепенное вытеснение иностранных игроков. На это указывают результаты внутренних социологических исследований и открытых диалогов с профессиональным сообществом, добавил журналист.

Ранее агентство Bloomberg оценило состояние Криштиану Роналду в $1,4 млрд (114 млрд рублей) и впервые внесло его в свой «Индекс миллиардеров». Португалец стал первым футболистом, официально получившим статус долларового миллиардера.