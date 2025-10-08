Раскрыто имя первого долларового миллиардера среди футболистов

Агентство Bloomberg оценило состояние Криштиану Роналду в $1,4 млрд (114 млрд рублей) и впервые внесло его в свой «Индекс миллиардеров». Португалец стал первым футболистом, официально получившим статус долларового миллиардера.

Агентство отмечает, что на протяжении долгого времени португалец зарабатывал примерно столько же, сколько его главный конкурент — аргентинец Лионель Месси. Однако ситуация изменилась после 2023 года.

В том году Роналду подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Наср» на сумму около $200 млн (почти 16,3 млрд рублей) в год. В июне соглашение было продлено, и теперь его общая стоимость превышает $400 млн (почти 32,6 млрд рублей). Месси же с 2023 года выступает за американский «Интер Майами» на менее выгодных условиях, однако после завершения карьеры может получить долю в клубе, что, по оценке Bloomberg, позволит ему приблизиться к финансовому уровню Роналду.

Роналду 40 лет. Он — пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, двукратный победитель Лиги наций и лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира. Также он первым из футболистов превзошел отметку в 900 голов за карьеру в официальных матчах.

Ранее стало известно, что Роналду повторил рекорд по количеству забитых мячей в матчах квалификации чемпионата мира. Так, на 58-й минуте матча против команды Венгрии он реализовал пенальти, доведя число голов в отборе на ЧМ до 39. Столько же голов на счету форварда сборной Гватемалы Карлоса Руиса, который завершил карьеру в 2017 году. Ближайшим преследователем Роналду по этому показателю является нападающий команды Аргентины Лионель Месси с 36-ю голами.