10 сентября 2025 в 07:55

Роналду повысил свои шансы на покорение снайперского рекорда в футболе

Роналду забил Венгрии, повторив рекорд по голам в отборочных турнирах к ЧМ

Криштиану Роналду Криштиану Роналду Фото: IMAGO/Joaquim Ferreira/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд по количеству забитых мячей в матчах квалификации чемпионата мира. Так, на 58-й минуте матча против команды Венгрии он реализовал пенальти, доведя число голов в отборе на ЧМ до 39, сообщается на сайте ФИФА.

Столько же голов на счету форварда сборной Гватемалы Карлоса Руиса, который завершил карьеру в 2017 году. Ближайшим преследователем Роналду по этому показателю является нападающий команды Аргентины Лионель Месси с 36-ю голами. Встреча между сборными Португалии и Венгрии состоялась в Будапеште и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Ранее сообщалось, что сборная Норвегии разгромила команду Молдавии в матче пятого тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года. Встреча в Осло завершилась со счетом 11:1 в пользу хозяев. Для молдавской национальной сборной это стало крупнейшим поражением в ее истории.

До этого стало известно, что руководство ФИФА обсуждает возможность проведения товарищеского матча между Россией и США. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, в некоторых американских кругах такой сценарий действительно рассматривается. Он также напомнил, что США, Мексика и Канада будут принимать ЧМ по футболу в 2026 году.

