Определился победитель в матче между сборными России и Ирана

Определился победитель в матче между сборными России и Ирана Российская сборная обыграла иранскую команду в товарищеском матче в Волгограде

Сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Ирана в товарищеском матче. Встреча состоялась на волгоградской арене при полных трибунах и завершилась со счетом 2:1 в пользу российской команды.

Матч на «Волгоград Арене» собрал 42 387 зрителей. На 22-й минуте Дмитрий Воробьев открыл счет, забив свой первый гол за национальную команду. Иранцы сравняли счет после перерыва усилиями Амирхоссейна Хоссейнзаде, но на 70-й минуте Алексей Батраков установил окончательный результат.

В этом матче состоялись дебюты Наиля Умярова и Мингияна Бевеева в сборной России, которые вышли на замену во втором тайме. Победа стала для российской сборной первой в истории против Ирана после трех предыдущих безвыигрышных встреч.

Команда Валерия Карпина продолжает свою беспроигрышную серию, которая длится уже 21 матч. Следующую товарищескую встречу сборная России проведет против команды Боливии на столичном стадионе «Динамо».

Ранее главный тренер сборной РФ заявил, что работа с национальной командой и частным клубом отличается, как борщ и харчо, при этом отметив, что «и то и то вкусно». Специалист подчеркнул недопустимость сравнения данных видов тренерской деятельности.