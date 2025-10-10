Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 18:52

«Как борщ и харчо»: Карпин сравнил работу тренером сборной и клуба

Карпин заявил, что работу тренером сборной и клуба не стоит сравнивать

Валерий Карпин Валерий Карпин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Работа тренером сборной России и в частном клубе не похожа, как борщ и харчо, при этом «и то и то вкусно», заявил «Матч ТВ» главный тренер сборной РФ Валерий Карпин. Он подчеркнул, что такие вещи сравнивать не стоит.

Абсолютно разная работа со всех точек зрения — каждодневная работа в клубе и работа в сборной. Был я и только в клубе, и только в сборной, и одновременно сейчас. Разные работы. Вроде тренируешь футболистов, но это как борщ и харчо. И то и то вкусно,сказал Карпин.

Ранее тренер заявил, что любые ограничения наносят вред развитию футбола и создают дополнительные трудности для наставников. По словам специалиста, его отношение к лимиту на легионеров не менялось с 2008 года.

Карпин также отметил, что не планирует довызывать новых игроков перед товарищескими матчами против Ирана и Боливии. Отвечая на вопросы в ходе тренировки команды в учебно-тренировочном центре «Новогорск», он отметил, что в настоящее время в списке числится 26 полевых игроков. Команду из-за травм покинули Даниил Фомин, Руслан Литвинов и Тамерлан Мусаев.

Валерий Карпин
футбол
тренеры
еда
