Карпин ответил, планирует ли довызывать новых игроков из-за травм Карпин: довызова футболистов в сборную России не будет

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не планирует довызывать новых игроков перед товарищескими матчами против Ирана и Боливии. Отвечая на вопросы в ходе тренировки команды в учебно-тренировочном центре «Новогорск», он отметил, что в настоящее время в списке числился 26 полевых игроков, передает корреспондент NEWS.ru. Ранее команду из-за травм покинули Даниил Фомин, Руслан Литвинов и Тамерлан Мусаев.

Окончательный список – 26 полевых игроков. <...> Подразумеваю, что будут какие-то потери.<...> Пока решили обойтись тем, что есть, — сказал он.

Ранее стало известно, что встречи пройдут 10 октября на «Волгоград Арене» и 14 октября на «ВТБ Арене» в Москве. Для товарищеских матчей вызваны 30 игроков.

