03 октября 2025 в 15:14

Раскрыт состав сборной России на товарищеские игры с Ираном и Боливией

Карпин включил 30 футболистов в сборную России на матчи с Ираном и Боливией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин вызвал 30 игроков для товарищеских матчей с Ираном и Боливией, сообщает пресс-служба национальной команды. Встречи пройдут 10 октября на «Волгоград Арене» и 14 октября на «ВТБ Арене» в Москве. Кроме того, полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров впервые вошел в окончательный состав сборной России.

В сентябре сборная России поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА, заняв 33-е место. Команда провела два товарищеских матча: сыграла вничью с Иорданией и одержала победу над Катаром. Лидером рейтинга при этом стала сборная Испании, сместившая Аргентину на третью строчку.

Позднее тренер Ринат Билялетдинов назвал текущую ситуацию со сборной России уникальной. Он отметил пользу товарищеских матчей, в частности игры с Иорданией, и поддержал тактику ротации состава, позволяющую всем футболистам получать игровую практику.

Ранее тренер юношеской сборной России U-15 Валентин Гавва заявил, что все игроки команды имеют шанс построить профессиональную карьеру. Он отказался выделять кого-либо персонально, подчеркнув, что коллектив обладает сильным составом как в оборонительных, так и в атакующих линиях.

