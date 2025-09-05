Тренер заявил, что футбольная сборная РФ находится в уникальной ситуации

Сборная России по футболу находится в уникальной ситуации, из которой нужно извлекать пользу, заявил NEWS.ru тренер Ринат Билялетдинов. По его словам, матч с Иорданией получился удачным, а решение дать поиграть всем игрокам было верным.

Решение дать поиграть всем было верным. Мне кажется, что так правильнее — футболисты должны получить какое-то время. Для нас спарринг получился удачным. Были некоторые несогласованности, но и от Иордании не ожидал такой игры. Опять же, они готовятся к чемпионату мира. Иордания входит в первую сотню (рейтинга FIFA. — NEWS.ru), это не Бруней, Куба и Гренада. Нам позволительно так играть: у нас нет конкретной даты возвращения. Уникальная ситуация, из которой нужно извлекать пользу. Воспринимать это все просто как тренировку и классное мероприятие, — заявил Билялетдинов.

Сборная России по футболу завершила товарищеский матч с командой Иордании нулевой ничьей. Встреча состоялась на московской «Лукойл-Арене». Российская команда занимает 35-е место в мировом рейтинге, тогда как их соперник находится на 64-й позиции и является действующим вице-чемпионом Кубка Азии. Иорданская сборная прибыла в Москву в воскресенье, 31 августа. Следующий матч российской команды запланирован на 7 сентября в Эр-Райяне, где им предстоит встретиться с командой Катара.