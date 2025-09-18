Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА Сборная России по футболу заняла 33-е место в рейтинге ФИФА

Национальная сборная России по футболу улучшила свои позиции в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). По данным новой версии, опубликованной 18 сентября, российская команда теперь занимает 33-ю строчку.

В активе сборной 1521,74 балла, что на две позиции выше предыдущего результата. В течение сентябрьской паузы, предназначенной для матчей национальных команд, сборная России провела две товарищеские игры. 4 сентября в Москве команда под руководством Валерия Карпина сыграла вничью со сборной Иордании (0:0). Спустя три дня, 7 сентября, в Эр-Райяне российская сборная одержала победу над командой Катара со счетом 4:1.

Топ-3 мирового рейтинга также претерпел изменения. Действующие чемпионы мира, аргентинцы (1870,32 балла), опустились с первой на третью позицию, уступив первое место сборной Испании (1875,37 балла) и второе — команде Франции (1870,92 балла).

Ранее в РФС сообщили, что вопрос о смягчении санкций против российских команд обсуждался на заседании исполкома. Ряд стран выступил за возвращение РФ в европейский футбол.