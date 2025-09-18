Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 12:44

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу заняла 33-е место в рейтинге ФИФА

Игроки сборной России по футболу Игроки сборной России по футболу Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Национальная сборная России по футболу улучшила свои позиции в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). По данным новой версии, опубликованной 18 сентября, российская команда теперь занимает 33-ю строчку.

В активе сборной 1521,74 балла, что на две позиции выше предыдущего результата. В течение сентябрьской паузы, предназначенной для матчей национальных команд, сборная России провела две товарищеские игры. 4 сентября в Москве команда под руководством Валерия Карпина сыграла вничью со сборной Иордании (0:0). Спустя три дня, 7 сентября, в Эр-Райяне российская сборная одержала победу над командой Катара со счетом 4:1.

Топ-3 мирового рейтинга также претерпел изменения. Действующие чемпионы мира, аргентинцы (1870,32 балла), опустились с первой на третью позицию, уступив первое место сборной Испании (1875,37 балла) и второе — команде Франции (1870,92 балла).

Ранее в РФС сообщили, что вопрос о смягчении санкций против российских команд обсуждался на заседании исполкома. Ряд стран выступил за возвращение РФ в европейский футбол.

Россия
сборная
ФИФА
рейтинги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Море в сентябре: куда поехать, чтобы купаться и загорать
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.