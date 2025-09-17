Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 сентября 2025 в 14:56

В УЕФА одумались и заговорили о возвращении России в европейский футбол

В УЕФА обсудили смягчение санкций против российских команд

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вопрос о смягчении санкций против российских команд обсуждался на заседании исполкома, сообщил руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин в Telegram. По его словам, ряд стран выступил за возвращение России в европейский футбол.

Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан, Азербайджан выступили за полноценное возвращение России. Швеция, Финляндия и Норвегия — за смягчение текущих ограничений для женских и молодежных команд, — написал Терешин.

Он добавил, что Испания, Португалия, Италия, Чехия, Швейцария, Словакия и Словения готовы обсуждать возможный вариант при согласии самого УЕФА.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что выступает против отстранения российских клубов и сборных от соревнований в связи с конфликтом на Украине. Он подчеркнул, что спортсмены никак не могут повлиять на ситуацию. По мнению Чеферина, для них это очень тяжело.

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин между тем обратил внимание на отток людей из спорта. По его словам, родители стали реже отдавать детей в спортивные школы из-за того, что Россию отстранили от международных соревнований. Жулин признал, что хороших атлетов в последнее время найти очень тяжело.

футбол
спорт
Россия
УЕФА
РФС
санкции
