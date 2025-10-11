Сборная России «застряла» в Волгограде после матча с Ираном Сборная РФ по футболу не вылетела из Волгограда из-за ограничений в аэропорту

Футбольная сборная России задержалась в Волгограде после товарищеского матча с командой Ирана из-за введения временных ограничений на работу аэропорта. Вылет команды в воздушную гавань Шереметьево, запланированный на 08:00 по московскому времени, был отложен.

Причиной стала ситуация в Волгоградской области, которая подверглась атаке беспилотников. Падение обломков одного из БПЛА привело к повреждениям в жилых домах и на социальных объектах на улице 50 лет Октября. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнял, что на месте работают экстренные службы, организован пункт временного размещения для пострадавших жильцов.

В настоящее время Росавиация продолжает ограничивать работу волгоградского аэропорта. Это повлияло на график вылета не только сборной России, но и других пассажиров.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Ирана в товарищеском матче. Встреча состоялась на волгоградской арене при полных трибунах и завершилась со счетом 2:1 в пользу российской команды. Матч на «Волгоград Арене» собрал 42 387 зрителей. Победа стала для российской сборной первой в истории против Ирана после трех предыдущих безвыигрышных встреч.