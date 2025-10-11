Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 07:19

Сборная России «застряла» в Волгограде после матча с Ираном

Сборная РФ по футболу не вылетела из Волгограда из-за ограничений в аэропорту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футбольная сборная России задержалась в Волгограде после товарищеского матча с командой Ирана из-за введения временных ограничений на работу аэропорта. Вылет команды в воздушную гавань Шереметьево, запланированный на 08:00 по московскому времени, был отложен.

Причиной стала ситуация в Волгоградской области, которая подверглась атаке беспилотников. Падение обломков одного из БПЛА привело к повреждениям в жилых домах и на социальных объектах на улице 50 лет Октября. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнял, что на месте работают экстренные службы, организован пункт временного размещения для пострадавших жильцов.

В настоящее время Росавиация продолжает ограничивать работу волгоградского аэропорта. Это повлияло на график вылета не только сборной России, но и других пассажиров.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Ирана в товарищеском матче. Встреча состоялась на волгоградской арене при полных трибунах и завершилась со счетом 2:1 в пользу российской команды. Матч на «Волгоград Арене» собрал 42 387 зрителей. Победа стала для российской сборной первой в истории против Ирана после трех предыдущих безвыигрышных встреч.

аэропорты
Волгоград
сборная
вылеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Горящая фура перекрыла трассу и устроила 12-километровую пробку
Медведев раскрыл, что означает для России поддержка СВО со стороны КНДР
Белый дом продолжил массовую «чистку» сотрудников на фоне шатдауна
Кулинарный антиквариат: сырники по ГОСТу
Раскрыто число жертв взрыва на заводе по производству боеприпасов для ВСУ
Как выбрать незамерзайку на зиму: советы автомобилистам
Стало известно, какой нацпроект в России получит больше на 144 млрд
Украинцы ударились в панику из-за эвакуации в Днепропетровской области
Кыстыбый с картофелем и сыром за 15 минут — идеальные татарские лепешки
Появились кадры задержания жителя Донецка за призывы к терроризму
Сотни протестующих на митинге во Владивостоке попали на видео
За что штрафуют водителей в Москве: скидки при уплате, изъятие прав
Наступление ВС РФ вынудило ВСУ перебросить в Харьковскую область наемников
Житель Донецка пойдет под суд за призывы к терроризму
Российские силы наступают широким фронтом на один из населенных пунктов ДНР
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 октября: инфографика
Сотни протестующих вышли с плакатами на митинг во Владивостоке
В Британии нашли причину «мрачных слов» западных стран о конфликте с РФ
Почти полсотни дронов атаковали Россию минувшей ночью
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 октября
Дальше
Самое популярное
Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.