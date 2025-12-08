«Есть слабости»: экс-хоккеист сборной России сделал неожиданное признание

Экс-защитник сборной России по хоккею Дарюс Каспарайтис признался, что более 15 лет не употребляет алкоголь, победив свою зависимость после обращения в сообщество анонимных алкоголиков в 1994 году, сообщает Sports.ru. Он отметил, что алкоголизм является неизлечимой болезнью, которая может затронуть любого, но с ней можно научиться жить при поддержке других людей.

У всех есть свои слабости. Даже священники не исключение. У всех есть проблемы, а для зависимости нет дискриминации. Она может проявиться у всех. Это не связано с количеством денег. Это болезнь, неизлечимая болезнь. Ты можешь научиться жить с ней, но для этого нужна помощь других людей, — сказал спортсмен.

