08 декабря 2025 в 18:09

«Есть слабости»: экс-хоккеист сборной России сделал неожиданное признание

Экс-защитник сборной России Каспарайтис признался в наличии алкоголизма

Дарюс Каспарайтис Дарюс Каспарайтис Фото: Serge Fedoseev/Russian Look/Global Look Press
Экс-защитник сборной России по хоккею Дарюс Каспарайтис признался, что более 15 лет не употребляет алкоголь, победив свою зависимость после обращения в сообщество анонимных алкоголиков в 1994 году, сообщает Sports.ru. Он отметил, что алкоголизм является неизлечимой болезнью, которая может затронуть любого, но с ней можно научиться жить при поддержке других людей.

У всех есть свои слабости. Даже священники не исключение. У всех есть проблемы, а для зависимости нет дискриминации. Она может проявиться у всех. Это не связано с количеством денег. Это болезнь, неизлечимая болезнь. Ты можешь научиться жить с ней, но для этого нужна помощь других людей, — сказал спортсмен.

Ранее российский хоккеист Александр Овечкин стал участником потасовки на льду во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Вашингтон Кэпиталз». Инцидент произошел в стартовой части третьего периода игры при счете три на три.

Кроме того, российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков стал инициатором двух конфликтов в матче Национальной хоккейной лиги против «Нью-Джерси Девилз». Во втором игровом отрезке хоккеист ввязался в стычку с защитником Бренденом Диллоном и отправил его в нокаут.

