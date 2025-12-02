Российский хоккеист поучаствовал сразу в двух драках в одном матче НХЛ Нападающий Воронков подрался с американцем и канадцем в матче НХЛ

Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков устроил сразу две драки в матче НХЛ против команды «Нью-Джерси Девилз». Во втором периоде Воронков вступил в потасовку с защитником Бренденом Диллоном и отправил его в нокаут.

После того как российский хоккеист отбыл штраф, он снова подрался, на этот раз с форвардом Стефаном Ноэсеном. Оба случая грубой игры были наказаны пятиминутными удалениями. Воронков нанес канадскому хоккеисту несколько точных ударов. При падении Диллон ударился лицом о лед.

Дмитрий Воронков является воспитанником челябинской хоккейной школы и выступает в Национальной хоккейной лиге с 2023 года. В текущем сезоне он набрал 18 очков по системе «гол+пас» (9+9) в 25 проведенных матчах.

Ранее российский форвард Никита Кучеров сделал три голевые передачи в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», что помогло «Тампа-Бэй Лайтнинг» добиться уверенной победы со счетом 4:1. Дублем в этом матче отметился Брэндон Хэйгел, забивший на 11-й и 29-й минутах. Свои шайбы также добавили Ник Пол на 43-й минуте и Джейк Генцел на 60-й. Голкипер Игорь Шестеркин надежно играл, отразив 31 бросок по воротам.

До этого «Вашингтон Кэпиталз» одержал четвертую победу подряд в регулярном чемпионате. Команда победила «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде с идентичным счетом 4:1. Российский нападающий Александр Овечкин забил гол и отдал результативную передачу на 60-й минуте игры.