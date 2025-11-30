День матери
30 ноября 2025 в 04:06

Русский форвард помог «Тампе» одержать седьмую победу подряд в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:1 в матче НХЛ

Никита Кучеров Никита Кучеров Фото: Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Российский нападающий Никита Кучеров оформил три результативные передачи в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс». Его усилия помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержать уверенную победу со счетом 4:1.

Брэндон Хэйгел отметился дублем (11-я и 29-я минуты), а Ник Пол (43-я) и Джейк Генцел (60-я) добавили по одной шайбе в копилку команды. Голкипер Игорь Шестеркин надежно действовал в воротах, отразив 31 бросок по своим воротам.

Эта победа стала для «Тампы» уже седьмой подряд в текущем сезоне НХЛ. Команда укрепила лидерство в Атлантическом дивизионе, набрав 34 очка.

Ранее Кучеров вошел в число лидеров НХЛ по количеству длительных результативных серий, сообщается на сайте лиги. Хоккеист оформил две голевые передачи в матче с «Детройт Ред Уингз», продлив свою результативную серию до восьми матчей.

До этого сообщалось, что капитан и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд НХЛ по продолжительности голевой серии среди игроков 40 лет и старше. Он повторил достижение канадца Дина Прентиса и чеха Яромира Ягра. В матче против «Монреаль Канадиенс» российский спортсмен отличился точным броском на первой минуте игры.

