«Вашингтон» вырвал победу у «Тампы» в овертайме без помощи Овечкина

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который прошел в столице США. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2, сообщили организаторы.

В составе «Вашингтона» голами отметились белорусский форвард Алексей Протас и канадец Том Уилсон. Автором победного гола в овертайме стал Джейкоб Чикран. Российский нападающий Александр Овечкин провел на ледовой площадке 18 минут, нанес три броска в створ ворот, но результативными действиями не отметился.

У «Тампы» отличились Джейк Гюнцель и Брэйден Пойнт. Кроме того, форвард клуба Никита Кучеров сделал голевую передачу, которая стала для него первой в сезоне-2025/26. Хоккеисту осталось набрать всего три балла, чтобы достичь отметки в 1000 очков в карьере в чемпионатах НХЛ.

Ранее сообщалось, что российский нападающий клуба «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев был удостоен звания первой звезды недели по версии НХЛ. Для форварда эта награда стала первой в карьере. В ходе голосования он опередил нападающего «Оттавы» Шейна Пинто и вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.