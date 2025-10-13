Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 22:52

В НХЛ назвали новую звезду недели

Павел Дорофеев получил звание первой звезды недели в НХЛ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российский нападающий клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев был удостоен звания первой звезды недели по версии НХЛ, сообщили в пресс-службе лиги. Для российского форварда эта награда стала первой в карьере.

В ходе голосования российский хоккеист опередил нападающего «Оттавы» Шейна Пинто, получившего вторую звезду, и вратаря «Флориды» Сергея Бобровского, ставшего третьей звездой недели. Дорофеев отличился пятью заброшенными шайбами в трех матчах игровой недели.

Ранее на официальном сайте НХЛ сообщили, что российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поднялся на 30-е место в рейтинге лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги. Хоккеист достиг отметки в 1351 очко после матча против «Нью-Йорк Айлендерс».

До этого появился рейтинг самых высокооплачиваемых российских хоккеистов в НХЛ. Лидером по общим заработкам стал Артемий Панарин, заработавший $81,5 млн (6,6 млрд рублей) за семь лет. Однако в текущем сезоне самым высокооплачиваемым россиянином станет Игорь Шестеркин с доходом почти $16 млн (1,3 млрд рублей), что выводит его на третье место в общем рейтинге лиги.

