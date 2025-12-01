День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 00:48

«Вашингтон Кэпиталз» одержал четвертую победу подряд в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:1

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: John McCreary/Icon Sportswire/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

«Вашингтон Кэпиталз» одержал четвертую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ. Команда обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде со счетом 4:1.

Том Уилсон оформил дубль (8-я и 34-я минуты), забив две шайбы в матче. Российский форвард Александр Овечкин также отметился голом и результативной передачей на 60-й минуте.

Овечкин продлил личную результативную серию до четырех матчей. Он вошел в тройку игроков в истории НХЛ, забросивших 10 шайб в возрасте 40 лет за месяц.

Ранее российский нападающий Никита Кучеров оформил три результативные передачи в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс». Его усилия помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержать уверенную победу со счетом 4:1.

До этого Кучеров вошел в число лидеров НХЛ по количеству длительных результативных серий, сообщается на сайте лиги. Хоккеист оформил две голевые передачи в матче с «Детройт Ред Уингз», продлив свою результативную серию до восьми матчей.

Кроме того, Александр Овечкин повторил рекорд НХЛ по продолжительности голевой серии среди игроков 40 лет и старше. Он повторил достижение канадца Дина Прентиса и чеха Яромира Ягра. В матче против «Монреаль Канадиенс» российский спортсмен отличился точным броском на первой минуте игры. Этот гол позволил ему продлить результативную серию до четырех встреч подряд.

Вашингтон Кэпиталз
Айлендерс
НХЛ
Александр Овечкин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев взял на себя ответственность за удары дронов по танкерам в Черном море
На Камчатке за сутки насчитали 11 афтершоков
Стало известно, когда Уиткофф прилетит в Москву на переговоры с Путиным
Трамп рассказал, что мешает мирному урегулированию на Украине
Пол ребенка солиста «Иванушек» раскрыли во время концерта
ГП потребовала начать процесс по делу о растрате, касающейся Табакова
В России разработали вакцины от ВИЧ: когда начнут прививать, срок действия
«Вашингтон Кэпиталз» одержал четвертую победу подряд в НХЛ
«Зенит» добавил в свою беспроигрышную серию еще одну победу
Мадуро рассказал, когда уйдет в отставку
Ферстаппен одержал важную победу перед решающим этапом «Формулы-1»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 декабря 2025 года
Рубио дал оценку переговорам США и Украины во Флориде
Приметы 1 декабря: Платон и Роман Зимоуказатели — какова зима будет
Хазанов продал все и сбежал? Где сейчас «студент кулинарного техникума»
Российские системы ПВО успешно отразили массированную атаку дронов
Один человек стал жертвой стрельбы в Грузии
В Эстонии захотели ввести новый запрет на русский язык
Простая закуска на праздничный стол: сырные «грибочки» на шпажках
Пенсионерка в Туле провернула аферу с квартирой по «схеме Долиной»
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.