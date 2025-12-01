«Вашингтон Кэпиталз» одержал четвертую победу подряд в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал четвертую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ. Команда обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде со счетом 4:1.

Том Уилсон оформил дубль (8-я и 34-я минуты), забив две шайбы в матче. Российский форвард Александр Овечкин также отметился голом и результативной передачей на 60-й минуте.

Овечкин продлил личную результативную серию до четырех матчей. Он вошел в тройку игроков в истории НХЛ, забросивших 10 шайб в возрасте 40 лет за месяц.

Ранее российский нападающий Никита Кучеров оформил три результативные передачи в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс». Его усилия помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержать уверенную победу со счетом 4:1.

До этого Кучеров вошел в число лидеров НХЛ по количеству длительных результативных серий, сообщается на сайте лиги. Хоккеист оформил две голевые передачи в матче с «Детройт Ред Уингз», продлив свою результативную серию до восьми матчей.

Кроме того, Александр Овечкин повторил рекорд НХЛ по продолжительности голевой серии среди игроков 40 лет и старше. Он повторил достижение канадца Дина Прентиса и чеха Яромира Ягра. В матче против «Монреаль Канадиенс» российский спортсмен отличился точным броском на первой минуте игры. Этот гол позволил ему продлить результативную серию до четырех встреч подряд.