31 октября 2025 в 14:05

Хоккеист Никишин заступился за сокомандника дракой на матче НХЛ

Хоккеист Никишин подрался на матче НХЛ, чтобы заступиться за сокомандника

Александр Никишин Александр Никишин Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Российский хоккеист, защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин вступил в драку с американским форвардом «Нью-Йорк Айлендерс» Кайлом Маклином на матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте. Отмечается, что таким образом спортсмен заступился за сокомандника.

Судьи практически сразу разняли драку и установили порядок на льду. В итоге Никишин и Маклин получили двухминутные штрафы за грубую игру. Матч между командами закончился победой «Каролины» со счетом 6:2.

Ранее российский хоккеист Илья Михеев, выступающий за клуб «Чикаго Блэкхокс», отличился нестандартным голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против команды «Сент-Луис Блюз». На четвертой минуте встречи вратарь «Сент-Луиса» Джоэл Хофер, не глядя, выбросил шайбу от борта прямо на клюшку Михеева. Российский форвард точно направил ее в угол ворот, открыв счет в игре. Кроме того, в этом матче он сделал результативную передачу.

До этого российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев получил звание первой звезды недели в Национальной хоккейной лиге. Эта награда стала для хоккеиста первой в его профессиональной карьере.

