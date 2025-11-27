Специалисты Роскачества нашли незаконные примеси в оливковом масле

Эксперты выявили признаки фальсификации в семи из 15 проверенных торговых марок оливкового масла, сообщили ТАСС в Роскачестве. Специалисты установили, что в этих образцах присутствуют незаконные примеси других растительных масел, удешевляющие производство, которые не должны входить в состав подобной продукции.

Специалисты проверили 15 торговых марок оливкового масла, сфокусировавшись на анализе жирнокислотного состава. Этот метод позволяет с высокой точностью выявить примеси других масел (например, подсолнечного или рапсового), которые незаконно добавляют для снижения себестоимости. Семь из 15 образцов имеют признаки фальсификации, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель Роскачества Максим Протасов предупредил, что готовая еда способна стать причиной отравления. Он уточнил, что самый важный аспект — это контроль пути продукта от изготовителя до покупателя. Протасов спрогнозировал дальнейший рост популярности таких товаров и призвал строго соблюдать нормы безопасности.

Кроме того, пресс-служба Роскачества сообщила, что проект ГОСТа для шавермы проходит доработку с учетом анализа многочисленных откликов. В организации отметили, что формирование стандартов приготовления этого блюда ведется с ориентацией на текущую ситуацию в сфере общественного питания.