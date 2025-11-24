День матери
24 ноября 2025 в 11:40

Глава Роскачества предупредил об опасности готовой еды

Глава Роскачества Протасов: гтовая еда может вызвать отравление

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Готовая еда может вызвать отравление, рассказал LIFE.ru руководитель Роскачества Максим Протасов. Он отметил, что наибольшего внимания заслуживает путь продукта от производства до потребителя.

Мы должны быть к нему готовы к росту пищевых отравлений. Мы должны соответствующим образом обучать принципам пищевой безопасности производителей, все эти общепиты. Сейчас фокус у нас в большей степени на индустрии готовой еды, — рассказал Протасов.

Глава Роскачества подчеркнул, что востребованность готовой еды на рынке продолжит расти. Он призвал уделить особое внимание соблюдению стандартам безопасности.

Ранее сообщалось, что партия «Справедливая Россия» внесет в Госдуму законопроект, ужесточающий правила работы торговых сетей, в частности, запрещающий готовить еду в магазинах. Документ, который планируется рассмотреть в ближайшее время, содержит три ключевых нововведения, затрагивающих как ценообразование, так и безопасность продуктов.

