Глава Роскачества предупредил об опасности готовой еды

Готовая еда может вызвать отравление, рассказал LIFE.ru руководитель Роскачества Максим Протасов. Он отметил, что наибольшего внимания заслуживает путь продукта от производства до потребителя.

Мы должны быть к нему готовы к росту пищевых отравлений. Мы должны соответствующим образом обучать принципам пищевой безопасности производителей, все эти общепиты. Сейчас фокус у нас в большей степени на индустрии готовой еды, — рассказал Протасов.

Глава Роскачества подчеркнул, что востребованность готовой еды на рынке продолжит расти. Он призвал уделить особое внимание соблюдению стандартам безопасности.

Ранее сообщалось, что партия «Справедливая Россия» внесет в Госдуму законопроект, ужесточающий правила работы торговых сетей, в частности, запрещающий готовить еду в магазинах. Документ, который планируется рассмотреть в ближайшее время, содержит три ключевых нововведения, затрагивающих как ценообразование, так и безопасность продуктов.