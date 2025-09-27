Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом — готовлю за 15 минут

Макароны с чесноком и оливковым маслом — одно из самых простых и в то же время изысканных итальянских блюд. Его рецепт передается из поколения в поколение и ценится за минимализм и яркий вкус. В основе лежит всего несколько ингредиентов, но в сочетании они создают неповторимый аромат.

Чтобы приготовить пасту с чесноком и оливковым маслом, нужно взять 200 г спагетти, 3-4 зубчика чеснока, 50 мл оливкового масла, щепотку красного перца, свежую петрушку и соль. При желании можно добавить немного тертого сыра.

Макароны отвариваются в большом количестве подсоленной воды до состояния аль денте. Пока они готовятся, на сковороде разогревается оливковое масло, в котором слегка обжаривается тонко нарезанный чеснок. Добавление красного перца делает блюдо пикантным и насыщенным. Чтобы соус обволакивал пасту, в него вливают пару ложек воды от варки.

Готовые макароны с чесноком и оливковым маслом перекладывают в ароматное масло, перемешивают и посыпают свежей зеленью. Это блюдо не требует сложных продуктов и подходит как для быстрого ужина, так и для легкого романтического ужина в итальянском стиле.

Главная особенность пасты с чесноком и оливковым маслом в том, что она готовится буквально за 10–15 минут, но при этом радует гармонией вкусов и простотой. Такой вариант обязательно полюбят те, кто ценит натуральные продукты и традиции средиземноморской кухни.

