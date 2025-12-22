Новый год-2026
Прекращаем мясное безумие: готовим на Новый год каннеллони с рикоттой и шпинатом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Все мясо и мясо...Прекращаем мясное безумие и готовим на Новый год каннеллони с рикоттой и шпинатом. Идеальное итальянское блюдо для праздника. Трубочки пасты, начинённые нежной смесью рикотты, сыра и шпината, запекаются под сливочным соусом бешамель и румяной сырной корочкой. Получается невероятно сытно, мягко и ароматно.

Ингредиенты для начинки :рикотта – 350 г, моцарелла и пармезан – 150 г, яйцо – 1 шт., шпинат – 150 г, соль, перец, мускатный орех. Для соуса: молоко – 500 мл, масло сливочное – 30 г, мука – 20 г. Для запекания: сухие каннеллони – 200 г, сыр для посыпки.

Приготовление: смешайте для начинки рикотту, тёртые сыры, яйцо и обжаренный шпинат. Приправьте. Для соуса растопите масло, всыпьте муку, перемешайте и, помешивая, влейте молоко. Варите до загустения. Начините сухие трубочки каннеллони сырной массой. В форму налейте немного соуса, уложите каннеллони, залейте оставшимся соусом, посыпьте сыром. Запекайте под фольгой 30 минут при 190°C, затем без фольги ещё 10-15 минут до румяности.

Ранее мы делились рецептом картофельных корзинок с селедкой. Эффектная праздничная закуска из простых продуктов.

