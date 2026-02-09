Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 06:18

Россиян предупредили об опасности вложения в криптовалюту

Хаминский: вложения сбережений в криптовалюту могут столкнуть с мошенниками

Фото: Создано ИИ/Александра Погиба/NEWS.ru
Вложения в криптовалюту чреваты столкновениями с мошенниками, рассказал ПРАЙМу руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, об этом мало кто рассказывает, однако потерять деньги, хранящиеся таким образом, очень легко.

Реклама криптовалюты обычно подкрепляется многочисленными историями успеха трейдеров, однако никто, как правило, не предупреждает о сопутствующих рисках и новых мошеннических схемах, — отметил Хаминский.

Эксперт подчеркнул, что, например, есть риск попасть в финансовую пирамиду. Для этого достаточно перейти на фейковые площадки. Вернуть средства после этого будет невозможно, предупредил он.

Ранее стало известно, что в Госдуме разработают законодательную базу для регулирования криптовалют, в частности определят правила их создания и майнинга. Парламентарии обозначат оборот криптовалют и запрет на их использование внутри страны в качестве платежного средства.

До этого депутат Госдумы Николай Шульгинов заявил, что запрет майнинга криптовалют, введенный с начала 2025 года в некоторых российских регионах, оказался малоэффективным. Он пояснил, что данная мера позволила высвободить лишь 400 МВт энергомощностей.

деньги
криптовалюта
мошенники
вложения
