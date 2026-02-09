Над российским регионом сбили три украинских беспилотника Миляев: в Тульской области сбили три украинских БПЛА

В небе над Тульской областью уничтожили три украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, опасность атаки дронов сохраняется.

По предварительной информации повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Уважаемые жители! Напоминаю, что при угрозе атаки БПЛА необходимо избегать открытых пространств, отойти от окон, не проводить фото- и видеосъемку действий сил противовоздушной обороны, — указал глава региона.

Ранее, по данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 95 украинских беспилотников над регионами России. По 36 и 27 БПЛА уничтожили над территориями Краснодарского края и Ростовской области соответственно, 21 дрон сбили над акваторией Азовского моря.

Тем временем военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что дроны ВСУ увеличили дальность полета до 1600 км за счет циклического отключения двигателя в воздухе. Он уточнил, что такой метод позволяет беспилотникам экономить топливо и преодолевать значительные расстояния.