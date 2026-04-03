YouTube удалил государственные каналы одной из стран

Администрация видеохостинга YouTube удалила каналы белорусских государственных СМИ, сообщило Министерство информации страны. Под ограничения подпали информационное агентство БелТА, телеканалы ОНТ и СТВ.
Сегодня видеохостинг YouTube американской компании Google удалил белорусские каналы БелТА, СТВ и ОНТ, — уточняется в сообщении ведомства.
Google не предоставил никаких разъяснений по поводу блокировки. Власти Белоруссии призвали граждан быть бдительными и предупредили о возможном появлении каналов-клонов.
Белорусское телеграфное агентство уточнило, что удаление произошло из-за санкций. При этом в министерстве отметили, что БелТА не находится под рестрикциями. Власти страны направили официальные запросы в Google.
Ранее сообщалось, что американская корпорация Google подала 24 заявки на регистрацию товарных знаков в России. В числе заявок — логотипы и названия YouTube, YouTube Shorts, YouTube Music, а также Google Meet, Google Workspace, Google Drive, Google Mail, Gmail, Google Cloud. Кроме того, компания намерена зарегистрировать бренды, связанные с линейкой Pixel: Google Pixel, Pixel Buds, Pixel, Google Pixel Buds.