YouTube удалил государственные каналы одной из стран YouTube удалил белорусские госканалы БелТА, ОНТ, СТВ на фоне введенных санкций

Администрация видеохостинга YouTube удалила каналы белорусских государственных СМИ, сообщило Министерство информации страны. Под ограничения подпали информационное агентство БелТА, телеканалы ОНТ и СТВ.

Сегодня видеохостинг YouTube американской компании Google удалил белорусские каналы БелТА, СТВ и ОНТ, — уточняется в сообщении ведомства.

Google не предоставил никаких разъяснений по поводу блокировки. Власти Белоруссии призвали граждан быть бдительными и предупредили о возможном появлении каналов-клонов.

Белорусское телеграфное агентство уточнило, что удаление произошло из-за санкций. При этом в министерстве отметили, что БелТА не находится под рестрикциями. Власти страны направили официальные запросы в Google.

Ранее сообщалось, что американская корпорация Google подала 24 заявки на регистрацию товарных знаков в России. В числе заявок — логотипы и названия YouTube, YouTube Shorts, YouTube Music, а также Google Meet, Google Workspace, Google Drive, Google Mail, Gmail, Google Cloud. Кроме того, компания намерена зарегистрировать бренды, связанные с линейкой Pixel: Google Pixel, Pixel Buds, Pixel, Google Pixel Buds.