Зрителей срочно вывели с концерта ЛСП в Краснодаре «КП»: концерт ЛСП в Краснодаре остановили спустя 35 минут с начала выступления

Выступление группы ЛСП в Краснодаре, начавшееся в 20:00 3 апреля, было внезапно остановлено. Спустя примерно 35 минут после старта концерта зрителей начали выводить из зала на улицу, сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на очевидцев и собственные источники.

Причины эвакуации не объяснялись. Организаторы и представители площадки пока не дали официальных комментариев по поводу ситуации.

Нас вывели из зала на улицу, причины эвакуации не объяснили, — рассказал СМИ один из зрителей.

Очевидцы сообщают, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Информация о возможных технических неполадках или других причинах остановки концерта уточняется.

