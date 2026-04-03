03 апреля 2026 в 22:50

Зрителей срочно вывели с концерта ЛСП в Краснодаре

«КП»: концерт ЛСП в Краснодаре остановили спустя 35 минут с начала выступления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Выступление группы ЛСП в Краснодаре, начавшееся в 20:00 3 апреля, было внезапно остановлено. Спустя примерно 35 минут после старта концерта зрителей начали выводить из зала на улицу, сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на очевидцев и собственные источники.

Причины эвакуации не объяснялись. Организаторы и представители площадки пока не дали официальных комментариев по поводу ситуации.

Нас вывели из зала на улицу, причины эвакуации не объяснили, — рассказал СМИ один из зрителей.

Очевидцы сообщают, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Информация о возможных технических неполадках или других причинах остановки концерта уточняется.

Ранее певец Jony отменил частные концерты до середины апреля после того, как потерял голос на выступлении в Минске. По информации источника, врачи запретили 30-летнему исполнителю хита «Комета» не только петь, но даже говорить — в противном случае он может остаться без связок. Музыкант находится под наблюдением врачей: ему назначены гормональная и противовоспалительная терапия, ингаляции и увлажнение легких, а также строгий режим сна и полное отсутствие нагрузки на связки в течение трех недель.

Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

