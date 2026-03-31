Певец Джони отменил частные концерты после выступления в Минске

31 марта 2026 в 10:52

Певец Джони отменил частные концерты до середины апреля из-за воспаления связок

Певец Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли) Певец Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Джони отменил частные концерты до середины апреля после того, как потерял голос на выступлении в Минске, сообщает Telegram-канал Mash. По информации источника, врачи запретили 30-летнему исполнителю хита «Комета» не только петь, но даже говорить — в противном случае он может остаться без связок.

В сообщении говорится, что причина — воспаление связок, которое обострилось на концерте 27 марта. Между номерами певцу стало плохо, ему сделали пять уколов адреналина, чтобы уменьшить воспаление и снять боль. Мероприятие он отыграл, но состояние ухудшилось.

Сейчас, как отметили в канале, музыкант под наблюдением врачей: ему назначены гормональная и противовоспалительная терапия, ингаляции и увлажнение легких, а также строгий режим сна и полное отсутствие нагрузки на связки в течение трех недель. Если восстановление пройдет без осложнений, Джони сможет вернуться на сцену ближе к 19 апреля.

Ранее стало известно, что комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) столкнулся с низким спросом на билеты на свои концерты в США и Канаде. С момента анонса тура по Северной Америке в начале ноября было продано менее половины всех билетов.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

