Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 06:51

Дроны «Севера» лишили «глаз» разведку ВСУ: успехи ВС РФ к утру 9 февраля

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили несколько разведывательных БПЛА ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 9 февраля?

Дроны «Севера» лишают «глаз» разведку противника

«Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск „Север“ уничтожили несколько разведывательных беспилотных летательных аппаратов подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области», — сказали в ведомстве.

В МО РФ пояснили, что специалисты 11-го армейского корпуса запускают дроны-перехватчики, которые перебивают лопасти вражеским «разведчикам», используемым для корректировки артиллерии ВСУ. Кроме того, бойцы поражают гексакоптеры сбросами боевой части и тараном FPV-дронами.

ПВО России за неделю сбила более тысячи украинских БПЛА

Также российская ПВО за неделю уничтожила 1096 украинских БПЛА, следует из данных Минобороны РФ. Наибольшее количество дронов было сбито в понедельник и четверг — 202 и 381 единица соответственно.

Среднесуточный показатель сбитых дронов превысил 150 единиц. Активность украинских беспилотников пришлась в основном на западные регионы страны.

Российский сержант спас товарищей при атаке дрона ВСУ

Сержант Дмитрий Ильин в ходе боя успешно эвакуировал с линии боевого соприкосновения четверых раненых товарищей, сообщило Минобороны РФ. В министерстве указали, что после всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

«Используя накопленный опыт, сержант Ильин незамедлительно открыл огонь из стрелкового оружия и уничтожил вражеский FPV-дрон, после чего продолжил эвакуацию раненых товарищей», — добавили в ведомстве.

ВС РФ подорвали укрепленные подземные объекты ВСУ

Расчеты минометов «Тюльпан» Западной группировки уничтожили укрепленные подземные командные пункты управления и позиции ВСУ в Купянском районе Харьковской области, передала пресс-служба Минобороны России. В ведомстве отметили, что противник использовал объекты для распределения и ротации личного состава.

«Разрушение объектов ВСУ было зафиксировано средствами объективного контроля войск беспилотных систем», — говорится в публикации.

Российские военные отметили, что «Тюльпан» — одно из самых важных средств поражения и потому является важной целью для ВСУ. Чтобы сберечь технику, бойцы «смотрят в оба», отметил командир минометного взвода с позывным Большой.

На Западе забеспокоились из-за подразделения ВС РФ

Элитное российское подразделение «Рубикон» демонстрирует высочайшую эффективность беспилотных войск в зоне проведения специальной военной операции, сообщает немецкое издание Junge Welt. Авторы назвали его «автономным комплексом уничтожения». По словам журналистов, «Рубикон» — это постоянная угроза 24 часа в сутки.

«Децентрализация, численное превосходство <…>, постоянная угроза 24 часа в сутки, семь дней в неделю. „Рубикон“ — это автономный комплекс уничтожения», — говорится в публикации.

Авторы материала также отметили, что «Рубикон» полностью независим. Он самостоятельно производит разведку и выбирает цели. Эффективность подразделения обусловлена не интеграцией, а его «разобщенностью», считают аналитики.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 февраля

Россияне без медалей и итальянцы с флагом РФ: итоги второго дня Олимпиады

Выборы на Украине: когда, кто кандидаты, поборется ли Зеленский за власть

ВСУ
ВС РФ
СВО
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где Долина прописалась после потери квартиры в Хамовниках
Стало известно о госпитализации звезды сериала «Не родись красивой»
Бывшего медиамагната приговорили к 20 годам тюрьмы
Российским военным передали партию Су-57 в новом техническом облике
ВС России поразили инфраструктуру для истребителей F-16 под Киевом
Общественник назвал способ повысить безопасность российских генералов
Россиянам напомнили о полумиллионных штрафах за сжигание чучела Масленицы
SHOT: дебоширы пригрозили взорвать одну из башен «Москва-Сити»
«Желеобразные американцы»: Мясников призвал вернуться в советские времена
ВСУ провалили контратаку у Чугуновки
Головорезы Зеленского и удары «Тюльпанов»: новости СВО к утру 9 февраля
Маск анонсировал строительство городов на Луне и Марсе
Стало известно, какая рыба больше всего подешевела в РФ за 2025 год
В Индии задержали три танкера за контрабанду нефти
Над Россией уничтожили 69 украинских БПЛА
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 февраля: инфографика
FPV-дроны ВС РФ лишили «глаз» разведку противника под Харьковом
В домах жителей Белгорода восстановили отопление
Военный вертолет потерпел крушение в Южной Корее
В России объяснили, почему Зеленский настаивает на встрече с Путиным
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.