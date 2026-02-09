Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 03:12

Россияне без медалей и итальянцы с флагом РФ: итоги второго дня Олимпиады

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Второй день зимних Олимпийских игр 2026 года, проходящих в Италии, подошел к концу. Кто лидирует в турнирном зачете, в каких дисциплинах выступили россияне?

В каких дисциплинах выступили россияне

Первой на трассу во второй день Олимпиады вышла горнолыжница Юлия Плешкова, выступавшая в скоростном спуске. Россиянка заняла 22-е место, уступив победительнице, американке Бризи Джонсон, 3,59 секунды. Второе место с отставанием в 0,04 секунды досталось немке Эмме Айхер, бронзу завоевала итальянка София Годжа.

Далее стартовали участники мужского скиатлона, где Россию представлял единственный спортсмен — Савелий Коростелев. Он занял четвертое место. Церемония награждения в этой дисциплине была отложена на тридцать минут из-за разбирательства, связанного с возможным нарушением правил французским атлетом Матисом Деложем, финишировавшим вторым. Судьи рассмотрели протест, поданный командой Коростелева, но в конечном счете оставили результат без изменений.

«Это полностью на совести жюри — я не судья, чтобы об этом говорить. Я не знаю всех правил, давайте дождемся финишных протоколов», — сказал Коростелев до решения судей.

Савелий Коростелев Савелий Коростелев Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Завершил выступление российской делегации в этот день саночник Павел Репилов. Спортсмен, выступавший с травмой, совершил две заключительные попытки и занял в итоговом протоколе 14-ю строчку. Золото в соревнованиях саночников завоевал немец Макс Лангенхан, серебро досталось австрийцу Йонасу Мюллеру, бронза — итальянцу Доминику Фишналлеру.

«Травма кисти Павла — серьезная для спорта, где стартовый рывок — составная часть успешного заезда. Но Павел уже на первых стартах в Германии после получения травмы показал, насколько силен его спортивный дух и желание бороться. Если бы не сверхзадача и цель — попадание на Олимпиаду, — с той же травмой в условиях тренировок и соревнований в Сочи спортсмену было бы предложено взять паузу для восстановления», — сказала ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

Итальянский спортсмен выступил с флагом РФ

Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступает на Олимпийских играх с российским флагом на своей экипировке. На шлеме и доске также представлены флаги других стран — хозяек предыдущих Игр, где он соревновался. Игры в Италии стали для спортсмена седьмыми.

Помимо флага России, на экипировке Фишналлера присутствуют флаги США, Италии, Канады, Южной Кореи и Китая. В квалификации параллельного гигантского слалома Фишналлер показал лучший результат, опередив своих соперников.

Кто лидирует в турнирном зачете

По итогам второго дня соревнований в общекомандном зачете лидирует сборная Норвегии. В ее активе три золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.

На второй позиции расположилась команда США с двумя золотыми медалями. Тройку лидеров замыкают итальянские спортсмены с показателем 1-2-6.

Также стало известно, что сборная США выиграла в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх. Победу американцам принес Илья Малинин, завоевавший золото произвольной программы в мужском одиночном катании.

Читайте также:

Выборы на Украине: когда, кто кандидаты, поборется ли Зеленский за власть

Дроны РФ разнесли подачку Запада ВСУ, «дефицит» танков: что будет дальше

Больше никаких «схем Долиной»: как изменятся сделки с недвижимостью?

Олимпиада
россияне
Италия
Олимпийские игры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стармер может скоро потерять пост министра
Стало известно о росте пенсий работающих граждан России
Ростех разработал помехоустойчивый барражирующий боеприпас
Психолог раскрыла, почему дети часами сидят в онлайн-играх
Пособник покушения на генерала Алексеева искал работу в России
Россияне без медалей и итальянцы с флагом РФ: итоги второго дня Олимпиады
Клебо высказался о решении судей по поводу среза дистанции Деложа
В СК рассказали, почему возобновлялись поиски Усольцевых
Пострадавшая во время Олимпиады горнолыжница перенесла операцию
Раскрыто важное условие окончания конфликта на Украине
В Лондоне рассматривают продажу нефти с захваченных танкеров
Роспотребнадзор выявил самый распространенный в РФ штамм коронавируса
Назван необычный гастрономический фестиваль, который проводится в России
Названа страна, победившая в командном турнире по фигурному катанию на ОИ
В промзоне под Петербургом начался мощный пожар
«Головорезы Зеленского»: журналиста шокировала украинская мобилизация
Аэропорт Калуги закрылся на неопределенный срок
При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России
Космонавт Федяев удивил коллег перед стартом миссии Crew-12
Панические атаки, роды в 53, слова об СВО: где сейчас Марина Федункив
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.