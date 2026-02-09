Россияне без медалей и итальянцы с флагом РФ: итоги второго дня Олимпиады

Второй день зимних Олимпийских игр 2026 года, проходящих в Италии, подошел к концу. Кто лидирует в турнирном зачете, в каких дисциплинах выступили россияне?

В каких дисциплинах выступили россияне

Первой на трассу во второй день Олимпиады вышла горнолыжница Юлия Плешкова, выступавшая в скоростном спуске. Россиянка заняла 22-е место, уступив победительнице, американке Бризи Джонсон, 3,59 секунды. Второе место с отставанием в 0,04 секунды досталось немке Эмме Айхер, бронзу завоевала итальянка София Годжа.

Далее стартовали участники мужского скиатлона, где Россию представлял единственный спортсмен — Савелий Коростелев. Он занял четвертое место. Церемония награждения в этой дисциплине была отложена на тридцать минут из-за разбирательства, связанного с возможным нарушением правил французским атлетом Матисом Деложем, финишировавшим вторым. Судьи рассмотрели протест, поданный командой Коростелева, но в конечном счете оставили результат без изменений.

«Это полностью на совести жюри — я не судья, чтобы об этом говорить. Я не знаю всех правил, давайте дождемся финишных протоколов», — сказал Коростелев до решения судей.

Савелий Коростелев Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Завершил выступление российской делегации в этот день саночник Павел Репилов. Спортсмен, выступавший с травмой, совершил две заключительные попытки и занял в итоговом протоколе 14-ю строчку. Золото в соревнованиях саночников завоевал немец Макс Лангенхан, серебро досталось австрийцу Йонасу Мюллеру, бронза — итальянцу Доминику Фишналлеру.

«Травма кисти Павла — серьезная для спорта, где стартовый рывок — составная часть успешного заезда. Но Павел уже на первых стартах в Германии после получения травмы показал, насколько силен его спортивный дух и желание бороться. Если бы не сверхзадача и цель — попадание на Олимпиаду, — с той же травмой в условиях тренировок и соревнований в Сочи спортсмену было бы предложено взять паузу для восстановления», — сказала ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

Итальянский спортсмен выступил с флагом РФ

Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступает на Олимпийских играх с российским флагом на своей экипировке. На шлеме и доске также представлены флаги других стран — хозяек предыдущих Игр, где он соревновался. Игры в Италии стали для спортсмена седьмыми.

Помимо флага России, на экипировке Фишналлера присутствуют флаги США, Италии, Канады, Южной Кореи и Китая. В квалификации параллельного гигантского слалома Фишналлер показал лучший результат, опередив своих соперников.

Кто лидирует в турнирном зачете

По итогам второго дня соревнований в общекомандном зачете лидирует сборная Норвегии. В ее активе три золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.

На второй позиции расположилась команда США с двумя золотыми медалями. Тройку лидеров замыкают итальянские спортсмены с показателем 1-2-6.

Также стало известно, что сборная США выиграла в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх. Победу американцам принес Илья Малинин, завоевавший золото произвольной программы в мужском одиночном катании.

