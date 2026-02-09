Названа страна, победившая в командном турнире по фигурному катанию на ОИ

Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 01:44

Сборная США победила в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Сборная США выиграла в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх. Победу американцам принес Илья Малинин, завоевавший золото произвольной программы в мужском одиночном катании.

Перед заключительным видом программы у команд США и Японии было равное количество баллов. Серебряные и бронзовые медали достались японской и итальянской сборной соответственно.

Ранее на зимних Олимпийских играх в Италии завершился этап коротких программ в командном турнире по фигурному катанию. В соревнованиях среди мужчин победу одержал японский фигурист Юма Кагияма, второе место занял представитель США Илья Малинин, третьим стал канадец Стивен Гоголев.

До этого сообщалось, что право зажечь олимпийский факел было доверено знаменитому горнолыжнику Альберто Томбе. В музыкальной программе церемонии приняли участие мировые звезды, включая Мэрайю Кэри, которая исполнила классическую композицию Nel blu, dipinto di blu. Основное действие в Милане будет посвящено теме «Гармония» и насыщено отсылками к итальянскому культурному наследию.

фигуристы
результаты
сборные
олимпиады
