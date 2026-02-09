Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 04:55

ПВО России за неделю сбила более тысячи украинских БПЛА

Минобороны РФ: за неделю российская ПВО сбила 1096 украинских БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Российская ПВО за неделю уничтожила 1096 украинских БПЛА, следует из данных Минобороны РФ. Наибольшее количество дронов было сбито в понедельник и четверг — 202 и 381 единица соответственно.

Среднесуточный показатель сбитых дронов превысил 150 единиц. Активность украинских беспилотников пришлась в основном на западные регионы страны.

Ранее, по данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 95 украинских беспилотников над регионами России. 36 и 27 БПЛА уничтожили над территориями Краснодарского края и Ростовской области соответственно, 21 дрон сбили над акваторией Азовского моря.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что дроны ВСУ увеличили дальность полета до 1600 км за счет циклического отключения двигателя в воздухе. По его словам, такой метод позволяет беспилотникам экономить топливо и преодолевать значительные расстояния.

Кроме того, российские дроны «Герань-2» атаковали украинский военный аэродром в Миргороде. Удар был нанесен после прибытия на базу транспортного самолета Ан-124 с грузом западного оружия для ВСУ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

