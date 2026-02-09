Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 февраля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 9 февраля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 9 февраля

Telegram-канал SHOT сообщил, что в пригороде Курска прогремела серия взрывов. По версии канала, российская ПВО сбивала вражеские дроны. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Как сообщил SHOT, первый взрыв был слышен около 22:50 мск, затем последовало еще не менее трех хлопков. Канал пишет, что местные жители видели в небе яркие вспышки.

Также дежурные средства ПВО за 12 часов сбили четыре украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА — над территорией Брянской области и по одному БПЛА — над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Кроме того, один мирный житель ДНР пострадал в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

«Димитров, Красноармейский муниципальный округ: в результате детонации ВОП (взрывоопасного предмета. — NEWS.ru) ранена женщина 1984 года рождения», — говорится в сообщении.

Также российская ПВО за неделю уничтожила 1096 украинских БПЛА, следует из данных Минобороны РФ. Наибольшее количество дронов было сбито в понедельник и четверг — 202 и 381 единица соответственно.

Среднесуточный показатель сбитых дронов превысил 150 единиц. Активность украинских беспилотников пришлась в основном на западные регионы страны.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что оказался под ракетным обстрелом во время еще одной атаки ВСУ на регион. Он попал под обстрел во время инспекции городских объектов. Инцидент произошел в Белгороде, где политик вместе со специалистами был вынужден срочно укрыться от огня.

«Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел. Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие», — написал глава региона.

Позднее, около двух часов ночи по московскому времени, губернатор рассказал, что над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО.

«Отражена ракетная атака противника. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация обо всех последствиях уточняется. Все оперативные и аварийные службы работают», — говорится в сообщении.

Также в ночь на 8 февраля в Новороссийске был введен режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов, соответствующее предупреждение распространил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. Жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности.

«На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников», — уточнил градоначальник.

Жителям города рекомендовали проявлять осторожность и строго соблюдать указания. При нахождении в своей квартире или доме не подходить к окнам, а также постараться укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море, или в помещениях без окон с прочными стенами.

