09 февраля 2026 в 06:57

«Смотрим в оба»: ВС РФ подорвали укрепленные подземные объекты ВСУ

МО РФ: минометы «Запада» уничтожили командные пункты ВСУ под Купянском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Расчеты минометов «Тюльпан» группировки войск «Запад» уничтожили укрепленные подземные командные пункты управления и позиции ВСУ в Купянском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Украинские войска использовали объекты для распределения и ротации личного состава, пояснили в пресс-службе ведомства.

Разрушение объектов ВСУ было зафиксировано средствами объективного контроля войск беспилотных систем, — говорится в публикации.

Расчеты «Тюльпанов» являются одними из самых важных средств поражения. Именно поэтому для противника они — ключевая цель, отметили в Минобороны России. Командир взвода с позывным Большой заявил: чтобы сберечь технику, бойцы «смотрят в оба».

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что армия России уже вторую неделю демонстрирует значительный прогресс в ходе СВО. Он уточнил, что основные достижения зафиксированы на Запорожском направлении и западных рубежах Донецкой Народной Республики. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также в МО РФ сообщили, что российские войска ударили по объектам транспорта и энергетики на Украине, которые используются в интересах ВСУ. По данным ведомства, удары наносились с помощью авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Кроме того, Марочко отметил, что современная система противовоздушной обороны Украины стала неэффективной и опасной из-за попыток объединения разнородных технологий. Специалист сравнил украинскую ПВО с «Франкенштейном», поскольку она представляет собой смесь из советских комплексов и систем западного производства.

