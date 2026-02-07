Зимняя Олимпиада — 2026
Безумно вкусный завтрак из лаваша за 10 минут — рулетики, которые просят готовить снова и снова

Фото: D-NEWS.ru
Этот рецепт давно стал фаворитом в нашей семье. Рулетики из лаваша получаются нежными и сочными внутри, а снаружи — румяными и хрустящими. Готовятся буквально за несколько минут из простых продуктов, которые всегда есть в холодильнике. Идеальный вариант для быстрого завтрака, перекуса или даже легкого ужина — сытно, ароматно и очень вкусно.

Ингредиенты: лаваш — 1-2 листа, яйца — 4 шт., сыр — 100 г, варено-копченая колбаса — 100 г, сметана — 3-4 ст. л., зеленый лук и укроп — по вкусу.

Приготовление: лаваш нарезают небольшими прямоугольниками. Яйца, сыр и колбасу натирают на крупной терке, добавляют рубленую зелень и сметану, хорошо перемешивают начинку. Выкладывают ее на лаваш, отступая от края, и сворачивают плотными рулетами. Обжаривают на сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки с двух сторон. Подавайте горячими — пока сыр тянется, а корочка приятно хрустит.

Ранее мы делились рецептом салата из пекинской капусты. Вкуснота с медом и соевым соусом.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
