09 февраля 2026 в 06:33

«Нанесем удар в одиночку»: Израиль предупредил США насчет Ирана

JP: Израиль предупредил США об ударе по Ирану в одиночку из-за ракет

Фото: Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press
Израильские высокопоставленные военные чиновники предупредили американских коллег, что иранская программа создания баллистических ракет несет большую угрозу для Израиля, сравнимую с угрозой от ядерной программы, сообщили источники The Jerusalem Post. В материале указано, что Тель-Авив выразил готовность действовать в одиночку, если понадобится.

Мы сказали американцам, что нанесем удар в одиночку, если Иран пересечет красную линию, которую мы установили для баллистических ракет, — подчеркнул собеседник издания.

Источники добавили, что Тель-Авив перечислил основные схемы по снижению эффективности ракетной программы, включая удары по ключевым объектам производства. Ирану не дадут возможности восстанавливать системы стратегических вооружений в масштабах, угрожающих существованию Израиля, сказано в статье.

До этого неназванные американские чиновники заявили, что Иран готов свернуть или приостановить свою ядерную программу в качестве крупной уступки США. Однако в приоритете у Тегерана — ранее предложенный Вашингтоном проект регионального консорциума по производству ядерной энергии.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что по инициативе дружественных государств региона поручил министру иностранных дел подготовить условия для диалога с США. Он также подчеркнул, что переговоры должны проходить в рамках национальных интересов Ирана. Тем временем американский лидер Дональд Трамп предупредил, что отсутствие договоренностей с Ираном будет иметь негативные последствия.

