09 февраля 2026 в 05:51

ПСЖ разгромил «Марсель» в чемпионате Франции

ПСЖ обыграл «Марсель» в чемпионате Франции со счетом 5:0

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
«Пари Сен-Жермен» дома обыграл «Марсель» в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 5:0, она прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

В составе победителей голами отметились Усман Дембеле (12-я, 37-я минуты), Хвича Кварацхелия (66-я), Ли Кан Ин (74-я). На 64-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Марселя» Факундо Медина. Также известно, что российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов провел на поле весь матч.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» без российского вратаря Матвея Сафонова досрочно завершил борьбу в Кубке Франции. В матче 1/16 финала столичный гранд со счетом 0:1 уступил на своем поле «Парижу».

Тем временем первый тренер Сафонова Алексей Чистяков заявил, что спортсмен достоин выходить в стартовом составе, и он это уже доказал. Тренер подчеркнул, что игроку дали шанс, который он смог оправдать. Это было неожиданным, но приятным событием, признался Чистяков.

Прежде выяснилось, что в компенсированное ко второму тайму время судьи отменили гол сенегальских игроков. Затем в ворота сборной Сенегала было назначено пенальти. Главный тренер Пап Тьяв в знак протеста увел футболистов команды с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись. Победу им принес гол Папа Гейе.

ПСЖ разгромил «Марсель» в чемпионате Франции
