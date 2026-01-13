ПСЖ без Сафонова сенсационно вылетел из Кубка Франции

«Пари Сен-Жермен» без российского вратаря Матвея Сафонова досрочно завершил борьбу в Кубке Франции. В матче 1/16 финала столичный гранд со счетом 0:1 уступил на своем поле «Парижу». Единственный гол на 74-й минуте забил Жонатан Иконе.

Главной интригой встречи стало отсутствие в заявке хозяев основного вратаря. Российский голкипер получил перелом левой руки во время финала Межконтинентального кубка против «Фламенго», но, несмотря на травму, тогда помог команде победить. Его место в воротах занял Люка Шевалье.

Игра на «Парк де Пренс» не изобиловала голевыми моментами, но ошибка защиты ПСЖ позволила гостям забить. Теперь «Париж» узнает своего соперника в 1/8 финала после жеребьевки 13 января.

Ранее стало известно, что Сафонов получил серьезную травму руки во время ключевого момента финального матча за Межконтинентальный кубок. Повреждение произошло, когда спортсмен отражал третий по счету пенальти от бразильского «Фламенго» в послематчевой серии. Несмотря на полученный перелом, российский вратарь продолжил игру и совершил в общей сложности четыре сейва в серии одиннадцатиметровых.