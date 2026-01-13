Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 06:35

ПСЖ без Сафонова сенсационно вылетел из Кубка Франции

Матвей Сафонов Матвей Сафонов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

«Пари Сен-Жермен» без российского вратаря Матвея Сафонова досрочно завершил борьбу в Кубке Франции. В матче 1/16 финала столичный гранд со счетом 0:1 уступил на своем поле «Парижу». Единственный гол на 74-й минуте забил Жонатан Иконе.

Главной интригой встречи стало отсутствие в заявке хозяев основного вратаря. Российский голкипер получил перелом левой руки во время финала Межконтинентального кубка против «Фламенго», но, несмотря на травму, тогда помог команде победить. Его место в воротах занял Люка Шевалье.

Игра на «Парк де Пренс» не изобиловала голевыми моментами, но ошибка защиты ПСЖ позволила гостям забить. Теперь «Париж» узнает своего соперника в 1/8 финала после жеребьевки 13 января.

Ранее стало известно, что Сафонов получил серьезную травму руки во время ключевого момента финального матча за Межконтинентальный кубок. Повреждение произошло, когда спортсмен отражал третий по счету пенальти от бразильского «Фламенго» в послематчевой серии. Несмотря на полученный перелом, российский вратарь продолжил игру и совершил в общей сложности четыре сейва в серии одиннадцатиметровых.

Матвей Сафонов
ПСЖ
Франция
кубок
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Одевайтесь скромно»: турэксперт о правилах посещения ОАЭ
Маск раскрыл, зачем создавал SpaceX
Раскрыт способ доказать, что фото или видео создано нейросетью
Вирус для доступа к вашему банку: раскрыта новая схема мошенников
В Британии могут взять под контроль чат-бот Маска
Лариса Долина в январе может остаться без зрителей на концерте
Юрист ответила, кому принадлежат подаренные ребенку деньги
«Полиция отступает»: в ФРГ ужаснулись ситуацией с мобилизацией в Одессе
ПСЖ без Сафонова сенсационно вылетел из Кубка Франции
Не допустили два прорыва ВСУ в Купянск: успехи ВС РФ к утру 13 января
Россиянам рассказали о правилах зимней обрезки деревьев
Сомнолог назвала идеальный материал для постельного белья
Хрустящее чудо к чаю! Слоеные бантики с сахаром — легко, быстро, вкусно
В Британии назвали условия отправки войск на Украину
Мощное землетрясение произошло в Тихом океане
Россиянам раскрыли опасность современных псевдодуховных учений
Сон про деньги: к прибыли или убыткам? Полное толкование
В доме серийного расхитителя могил были сделаны жуткие находки
Маркетплейсы раскрыли масштабы возврата товаров после Нового года
Силовики озвучили, сколько наемников ВСУ превратились в «пушечное мясо»
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

3 картошки, 3 яйца — и обалденный завтрак через 10 минут на столе: ароматная лепешка на сковороде
Общество

3 картошки, 3 яйца — и обалденный завтрак через 10 минут на столе: ароматная лепешка на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.