04 февраля 2026 в 18:00

Вчерашние макароны больше не выбрасываю — беру яйцо с сыром и готовлю обалденный деликатес: вкусно даже без мяса

Фото: D-NEWS.ru
Беру вчерашние макароны, пару яиц и горсть сыра — готовлю сытную запеканку прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для того, чтобы дать вторую жизнь остаткам и создать потрясающий завтрак или лёгкий ужин за 15 минут.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, золотистая корочка снизу и нежная, тающая сырно-яичная основа, которая скрепляет макароны в единое ароматное целое.

Для приготовления вам понадобится: 300-400 г отварных макарон, 2-3 яйца, 80-120 г тёртого сыра, 1 луковица, соль, перец, масло для жарки. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистости на сковороде. Добавьте макароны, прогрейте и перемешайте. Взбейте яйца с солью, перцем и большей частью сыра, залейте смесью макароны. Уменьшите огонь, накройте крышкой и готовьте 5-7 минут, пока яичная масса не схватится. Посыпьте оставшимся сыром, при желании доведите до румяной корочки под грилем или перевернув на тарелку. Подавайте горячими, украсив зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
рецепты
макароны
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
