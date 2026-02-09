В ГД предложили помечать алкоголь особыми картинками В ГД захотели наносить на алкоголь изображения о вреде спиртного

Группа депутатов Госдумы предложила дополнять этикетки на алкогольной таре устрашающими изображениями о последствиях злоупотребления спиртным, передает ТАСС. В материале сказано, что они вносят на рассмотрение палаты парламента соответствующий межфракционный законопроект.

Вид, скажем, изувеченных раком органов не привлечет внимания отпетых алкоголиков. Зато может иметь эффект шоковой терапии для информирования о конкретных рисках для беременных, подростков и любителей периодических доз. Именно колеблющимся это может помочь отказаться от спиртного, — пояснил руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее терапевт Светлана Бурнацкая рассказала, что алкоголь многократно повышает риск переохлаждения зимой. По ее словам, безопаснее перед выходом на холод пить теплые безалкогольные напитки и поддерживать энергетический запас.

До этого нарколог Руслан Исаев рассказал, что длительность похмелья зависит от скорости переработки алкоголя, обезвоживания и общего состояния организма. Он уточнил, что ключевую роль играет не сам этанол, а токсичный продукт его распада — ацетальдегид.

Тем временем нарколог Андрей Тюрин объяснил, что попытки облегчить похмелье с помощью опохмела пивом или крепкими спиртными напитками, а также жирной еды могут лишь продлить страдания. Более того, врач назвал алкогольный способ идеальным путем к запою.