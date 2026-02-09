Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 05:28

В ГД предложили помечать алкоголь особыми картинками

В ГД захотели наносить на алкоголь изображения о вреде спиртного

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Группа депутатов Госдумы предложила дополнять этикетки на алкогольной таре устрашающими изображениями о последствиях злоупотребления спиртным, передает ТАСС. В материале сказано, что они вносят на рассмотрение палаты парламента соответствующий межфракционный законопроект.

Вид, скажем, изувеченных раком органов не привлечет внимания отпетых алкоголиков. Зато может иметь эффект шоковой терапии для информирования о конкретных рисках для беременных, подростков и любителей периодических доз. Именно колеблющимся это может помочь отказаться от спиртного, — пояснил руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее терапевт Светлана Бурнацкая рассказала, что алкоголь многократно повышает риск переохлаждения зимой. По ее словам, безопаснее перед выходом на холод пить теплые безалкогольные напитки и поддерживать энергетический запас.

До этого нарколог Руслан Исаев рассказал, что длительность похмелья зависит от скорости переработки алкоголя, обезвоживания и общего состояния организма. Он уточнил, что ключевую роль играет не сам этанол, а токсичный продукт его распада — ацетальдегид.

Тем временем нарколог Андрей Тюрин объяснил, что попытки облегчить похмелье с помощью опохмела пивом или крепкими спиртными напитками, а также жирной еды могут лишь продлить страдания. Более того, врач назвал алкогольный способ идеальным путем к запою.

алкоголь
законопроекты
напитки
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дроны «Севера» лишили «глаз» разведку ВСУ: успехи ВС РФ к утру 9 февраля
На Запорожской АЭС сообщили о непрекращающихся атаках ВСУ
«Нанесем удар в одиночку»: Израиль предупредил США насчет Ирана
Названы продукты, способные внезапно вызвать пищевую аллергию
Названы минералы, с которыми плохо совместим цинк
Россиян предупредили об опасности вложения в криптовалюту
Над российским регионом сбили три украинских беспилотника
ПСЖ разгромил «Марсель» в чемпионате Франции
Россия впервые показала новейшую РСЗО «Сарма» за рубежом
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 февраля
Дмитриев напомнил о заявлении Бабиша про срыв мирных переговоров по Украине
Гуменник прибыл в Олимпийскую деревню позже из-за поломки автобуса
В ГД предложили помечать алкоголь особыми картинками
Психолог раскрыла опасность наказания мужчины женским молчанием
Российский сержант спас товарищей при атаке дрона ВСУ
Эксперты рассказали, как правильно брать кредиты при высоких ставках
ПВО России за неделю сбила более тысячи украинских БПЛА
Онколог раскрыла, является ли резкое похудение главным признаком рака
Стармер может скоро потерять пост министра
Стало известно о росте пенсий работающих граждан России
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.