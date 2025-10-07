Тренер сборной России объяснил позицию по лимиту на легионеров в футболе Карпин назвал ограничения на иностранных легионеров в футболе злом

Любые ограничения наносят вред развитию футбола и создают дополнительные трудности для наставников, заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин. По словам специалиста, его отношение к лимиту на легионеров не менялось с 2008 года, передает корреспондент NEWS.ru.

Я уже давно все сказал, можете почитать, ничего не изменилось. Если в двух словах, ограничения — зло. Для тренера это миллион нюансов, я уже не говорю про деньги за игроков, конкуренция, — сказал Карпин.

Карпин также отметил, что не планирует довызывать новых игроков перед товарищескими матчами против Ирана и Боливии. Отвечая на вопросы в ходе тренировки команды в учебно-тренировочном центре «Новогорск», он отметил, что в настоящее время в списке числился 26 полевых игроков. Команду из-за травм покинули Даниил Фомин, Руслан Литвинов и Тамерлан Мусаев.

В сентябре сборная России поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА, заняв 33-е место. Команда провела два товарищеских матча: сыграла вничью с Иорданией и одержала победу над Катаром. Лидером рейтинга при этом стала сборная Испании, сместившая Аргентину на третью строчку.