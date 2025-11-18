Аршавин усомнился в допуске сборной России до Евро-2028 Аршавин заявил, что не верит в допуск сборной России до Евро-2028

Футболист Андрей Аршавин, который ранее выступал за «Зенит», «Арсенал» и «Кубань», выразил сомнения относительно возможности участия сборной России в чемпионате Европы по футболу 2028 года, передает РИА Новости. В 2022 году ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские команды, включая национальные сборные, от участия в международных соревнованиях.

Касаемо возможного допуска в 2028 году, если честно, я в это не верю. В любом случае, это точно не будет решаться в кулуарах футбольных организаций, это решается на земле, на СВО, — прокомментировал Аршавин.

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча. Сначала она сыграла вничью с командой Перу — результат был 1:1. Затем россияне уступили сборной Чили с разгромным счетом 0:2. Жеребьевка для отборочного этапа Евро-2028 состоится 6 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии. Турция отказалась от борьбы за проведение первенства, из-за чего заявки Великобритании и Ирландии остались единственными. Турция подала совместную с Италией заявку на проведение Евро-2032.