21 ноября 2025 в 11:30

Мостовой назвал фаворита московского дерби «Спартак» — ЦСКА

Мостовой назвал «Спартак» фаворитом московского дерби против ЦСКА

Игроки ФК «Спартак» Игроки ФК «Спартак» Фото: Григорий Соколов/РИА Новости
«Спартак» является небольшим фаворитом московского дерби против ЦСКА, заявил NEWS.ru экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой. По его мнению, смена главного тренера может сыграть в пользу футболистов красно-белых.

У меня небольшое преимущество в сторону «Спартака», потому что домашняя игра. Плюс новый тренер — всегда встряска. ЦСКА — одна из самых стабильных команд, может выдать один из лучших матчей, но за счет нынешней обстановки в команде небольшое преимущество на стороне «Спартака», — объяснил Мостовой.

11 ноября Деян Станкович оставил пост главного тренера «Спартака» по обоюдному согласию с клубом. В своем последнем матче он одержал победу над «Ахматом» со счетом 2:1. В оставшихся трех встречах временно исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» будет Вадим Романов, который ранее работал в академии красно-белых.

Матч «Спартака» и ЦСКА пройдет 22 ноября. Начало встречи — в 16:45 мск. После 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на шестом месте с 25 очками, а ЦСКА расположился на втором месте с 33 баллами.

Александр Мостовой
ФК Спартак
ЦСКА
РПЛ
футбол
Кирилл Николаев
К. Николаев
