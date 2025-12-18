Новый год-2026
С табачников могут начать взимать плату за смену адреса

Производителей и продавцов табака хотят обязать платить за смену адреса склада

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Производителей и продавцов табачной продукции могут обязать заново оплачивать лицензию в том случае, если они изменят адрес складского помещения, пишет «Коммерсант». Как сообщает издание авторами законодательной инициативы выступили депутаты Артем Кирьянов, Александр Спиридонов и Айдар Метшин.

Размер пошлины предложено установить на уровне стоимости новой лицензии — 9,5 млн руб. для производителей и 800 тыс. руб. для оптовых компаний. Мера направлена на борьбу с «мобильными» складами, которые используются в теневом обороте продукции. Как отметил Кирьянов, доля нелегальной продукции достигает 9,5% на рынке сигарет и превышает 70% в сегменте вейпов.

Источники издания в табачной отрасли предупреждают, что из-за нововведения основная нагрузка может лечь на добросовестных производителей и дистрибуторов. По их словам, необходимость менять адрес нередко возникает из-за переименования улиц, окончания срока аренды или масштабирования бизнеса.

Это примерно как брать деньги за прописку в квартире, — высказался собеседник.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко предупредил, что украшение подъезда к Новому году, несогласованное с собственниками квартир и управляющей компанией, может обернуться штрафом. В частности, размещенные в помещении гирлянды могут нарушать требования пожарной безопасности. За это предусмотрен штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

