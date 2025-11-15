Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 21:29

Сборная России по футболу проиграла команде Чили

Сборная России проиграла команде Чили в товарищеском матче со счетом 0:2

Алексей Батраков (Россия) и Лукас Сепеда (Чили) Алексей Батраков (Россия) и Лукас Сепеда (Чили) Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Футболисты сборной России уступили команде Чили в товарищеском матче, передает «Чемпионат». Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счетом 0:2.

Футболисты Чили вышли вперед в первом тайме благодаря голу Гонсало Тапии (37-я минута). Во второй половине игры Бен Бреретон Диас, вышедший на замену, закрепил успех, доведя счет до 2:0 (76-я минута).

Ранее сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с национальной командой Перу. Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что команда была разрозненной. По его словам, гости с каждой секундой после пропущенного мяча становились сильнее и овладевали инициативой.

До этого экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий назвал Перу и Чили сильными соперниками. По его мнению, сборной России по футболу будет интересно с ними посоперничать. Как отметил Непомнящий, если эти команды выйдут в сильнейших составах, у подопечных Валерия Карпина могут возникнуть трудности.

