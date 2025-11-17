Главный тренер сборной России заявил об уходе из «Динамо»

Валерий Карпин принял решение оставить должность главного тренера московского футбольного клуба «Динамо», передает Российский футбольный союз. По его словам, это решение является взвешенным и позволит ему полностью сосредоточиться на работе со сборной России.

Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам «Динамо». Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день. У клуба есть все, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов, — сказал Карпин.

Тренер заявил, что его единственным приоритетом теперь становятся результаты национальной сборной. Он отметил, что предстоит большая работа по подготовке команды к возвращению на международную арену.

Ранее футболисты сборной России уступили команде Чили в товарищеском матче. Встреча прошла 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счетом 0:2.

До этого сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с национальной командой Перу. Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что команда была разрозненной. По его словам, гости с каждой секундой после пропущенного мяча становились сильнее и овладевали инициативой.