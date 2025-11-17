Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 19:27

Главный тренер сборной России заявил об уходе из «Динамо»

Карпин покинул пост главного тренера московского «Динамо»

Валерий Карпин Валерий Карпин Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Валерий Карпин принял решение оставить должность главного тренера московского футбольного клуба «Динамо», передает Российский футбольный союз. По его словам, это решение является взвешенным и позволит ему полностью сосредоточиться на работе со сборной России.

Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам «Динамо». Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день. У клуба есть все, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов, — сказал Карпин.

Тренер заявил, что его единственным приоритетом теперь становятся результаты национальной сборной. Он отметил, что предстоит большая работа по подготовке команды к возвращению на международную арену.

Ранее футболисты сборной России уступили команде Чили в товарищеском матче. Встреча прошла 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счетом 0:2.

До этого сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с национальной командой Перу. Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что команда была разрозненной. По его словам, гости с каждой секундой после пропущенного мяча становились сильнее и овладевали инициативой.

Россия
футбол
Динамо
Валерий Карпин
