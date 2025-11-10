Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 12:45

Тренер Непомнящий предсказал итоговое место «Балтики» в РПЛ

Валерий Непомнящий Валерий Непомнящий Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Калининградская «Балтика» может занять шестую позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. По его словам, команда является главным открытием первого круга. Сейчас ФК Андрея Талалаева занимает пятое место.

Я, честно говоря, не вижу, по каким причинам этот откат может случиться. Мне кажется, «Балтика» не добрала два-три очка. В ситуациях, когда они могли бы выиграть, играли в ничью. Я думаю, они не опустятся в район десятого места, но в шестерке должны быть, — сказал Непомнящий.

Ранее Непомнящий заявил, что в этом сезоне РПЛ за чемпионство будут бороться четыре команды, а именно «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив». По его мнению, больше всего шансов имеют «Краснодар» и «Зенит».

Суперкомпьютер статистической платформы Opta назвал «Краснодар» главным фаворитом чемпионата России по футболу после первой половины сезона. По данным анализа, вероятность победы клуба составляет 31,6%. На втором месте в списке фаворитов находится московский ЦСКА — его шансы оцениваются в 30,4%. Замыкает тройку «Зенит» с вероятностью 27,1%. Четвертую позицию занимает «Локомотив» — 9,1%.

